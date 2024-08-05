Годовалый малыш выпал из окна второго этажа в Астане

Как сообщает ведомство в Telegram-канале, инцидент произошел сегодня в Астане в Алматинском районе.
«Годовалый ребенок выпал из окна второго этажа. Мальчика с травмами госпитализировали в больницу», — говорится в сообщении МЧС.
В Астане из окна второго этажа выпал годовалый ребенок. Инцидент произошел в Алматинском районе города, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Как сообщает ведомство в Telegram-канале, инцидент произошел сегодня в Астане в Алматинском районе.
«Годовалый ребенок выпал из окна второго этажа. Мальчика с травмами госпитализировали в больницу», — говорится в сообщении МЧС.