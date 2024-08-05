Угроза прорыва мореного озера возникла близ Алматы

«Озеро № 19 в бассейне реки Талгар представляет реальную угрозу прорыва по внутри-моренным каналам стока с возможным выходом воды в северной и в северо-восточной части современной морены. Прорыв ледникового озера по прогнозированию селевых потоков на основе методики фоновой оценки может произойти с 6 августа».