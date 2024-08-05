Расширили забор и пилят деревья: фото реконструкции набережной в Хабаровске 2024

Спортивная площадка у китайского консульства также лишилась части насаждений, и теперь там работает экскаватор, вытаскивая пни и снимая дерн. Участок, выходящий в акваторию Амура, тоже преобразился. Впрочем, зачем описывать, все подробно можно рассмотреть на наших фотографиях.
Напомним, что в планах у строителей было уже этим летом открыть реконструированный участок для пешеходных прогулок, а в конце года приступить к возведению самой большой на Дальнем Востоке набережной, которая должна будет соединить дамбу в Южном и прогулочную зону в Центральном районах. Суждено ли этим планам осуществиться — посмотрим. Все-таки объект сложный, и точные сроки назвать иногда затруднительно. Но то, что в районе яхт-клуба началось какое-то движение — обнадеживает.