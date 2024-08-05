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Расширили забор и пилят деревья: фото реконструкции набережной в Хабаровске 2024

Судя по всему, реконструкция многострадального участка хабаровской набережной возле яхт-клуба вышла на новый этап. Строители расширили пространство, огороженное забором, закрыв привычные пути прохода от Северных ворот к аллеям, и начали пилить деревья, растущие снаружи огороженного периметра.

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Спортивная площадка у китайского консульства также лишилась части насаждений, и теперь там работает экскаватор, вытаскивая пни и снимая дерн. Участок, выходящий в акваторию Амура, тоже преобразился. Впрочем, зачем описывать, все подробно можно рассмотреть на наших фотографиях.

Напомним, что в планах у строителей было уже этим летом открыть реконструированный участок для пешеходных прогулок, а в конце года приступить к возведению самой большой на Дальнем Востоке набережной, которая должна будет соединить дамбу в Южном и прогулочную зону в Центральном районах. Суждено ли этим планам осуществиться — посмотрим. Все-таки объект сложный, и точные сроки назвать иногда затруднительно. Но то, что в районе яхт-клуба началось какое-то движение — обнадеживает.

строительство
архитектура