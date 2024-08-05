Казахстан и Китай построят базу на Луне

Как рассказали в МЦРИАП, основной целью меморандума является сотрудничество в процессе создания и эксплуатации Международной научной лунной станции (МНЛС). Соглашение включает совместные исследования, обмен опытом и знаниями, а также развитие кооперации в области космических технологий и науки.