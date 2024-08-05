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Казахстан и Китай построят базу на Луне

В июле 2024 года Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК (МЦРИАП) подписало меморандум с Китаем о строительстве совместной научно-исследовательской базы на Луне, сообщает Zakon.kz.

Источник: pexels

Как рассказали в МЦРИАП, основной целью меморандума является сотрудничество в процессе создания и эксплуатации Международной научной лунной станции (МНЛС). Соглашение включает совместные исследования, обмен опытом и знаниями, а также развитие кооперации в области космических технологий и науки.

«Казахстан планирует внести значительный вклад в реализацию проекта по строительству МНЛС, включая разработку и запуск отечественного окололунного телескопа, проведение совместных научных исследований и участие в разработке новых технологий. Вклад Казахстана также будет включать укрепление научно-технической инфраструктуры и обмен опытом с китайскими специалистами».

сообщили в министерстве.
космос