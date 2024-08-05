У омского министра природных ресурсов появился еще один зам

На правовом портале «Омской губернии» опубликовано распоряжение губернатора Омской области о новом назначении в министерстве природных ресурсов и экологии.
У министра Татьяны Хаврониной появился еще один заместитель. Им назначена бывший помощник министра Мария Романюк. Она назначена на пост на год, но сначала новоиспеченный заместитель должна пройти испытательный срок в три месяца.
Мария Романюк станет четвертым по счету заместителем министра. До ее назначения у Татьяны Хаврониной было три зама: один первый и два простых.