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«Редчайший случай для Беларуси». Медведица сразу с четырьмя медвежатами попала на камеру в Березинском заповеднике

Медведица с четырьмя медвежатами попала в фотоловушку в Березинском заповеднике.

Источник: Березинский биосферный заповедник

Редкие случаи животных в дикой природе засняли фотоловушки, установленные Березинском биосферном заповеднике, рассказали в природоохранном учреждении.

В заповеднике собрали самые ценные кадры с дикими животными с января 2024-го. Медведи, рыси, волки, барсуки, белки, зайцы и другие животные — кто только не попался в фотоловушки!

Так, еще 1 января на мосту в объектив попала рысь. А потом кто только по этому мосту не гулял: лоси, лисы, волки и другие животные.

Отдельные фотоколлекции собирают камеры, установленные у кормушек. На одну такую у кормушки для подкормки зубров у деревни Воилово Борисовского района попадались не только цари леса, но и косули, енотовидные собаки и множество пернатых, прилетавших подъедать угощения.

— Енотовидным собакам в январе не спалось. А вот бурых медведей не отмечалось до конца февраля, — обращают внимание биологи.

Любопытно, что в первый раз медведей, пробудившихся от зимней спячки, засняли 29 феврали. Было сделано много фото разных медведей, но все — в один и тот же день. Барсуки, кстати, этой зимой от спячки проснулись еще раньше, а в марте уже вовсю гуляли по лесу по своим делам.

— В начале весны отмечается наибольшая активность всех животных — от оленя до белки, — подчеркнули в заповеднике.

Но были среди них и опасные хищники: нередки кадры волков, как одиночек, так и гулявших стаями до 12 особей. Часто в фотоловушки стала попадаться рысь, в том числе, этого редкого зверя засняли в окрестностях деревни Савский Бор. И там же в объектив камеры попала медведица сразу с четырьмя годовалыми медвежатами.

— Это редчайший случай, факты с таким количеством медвежат в одном помете единичны во всей Беларуси, — обратили внимание специалисты.

Кроме того, в апреле медведи — взрослые самцы стали попадаться в любимых локациях: у опоры ЛЭП, и одиночного дерева, куда они приходят почесать спину.

— Научные сотрудники, экотуристы заповедника и местные звери ходят по одним и тем же лесным тропам, не вступая в конфликт друг с другом. В этом состоит заповедная гармония, — подытожили в заповеднике.