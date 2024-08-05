«Редчайший случай для Беларуси». Медведица сразу с четырьмя медвежатами попала на камеру в Березинском заповеднике

Любопытно, что в первый раз медведей, пробудившихся от зимней спячки, засняли 29 феврали. Было сделано много фото разных медведей, но все — в один и тот же день. Барсуки, кстати, этой зимой от спячки проснулись еще раньше, а в марте уже вовсю гуляли по лесу по своим делам.