За день с улицы Орджоникидзе в Омске эвакуировали пять автомобилей

«Напоминаем водителям, что припаркованные в нарушение правил дорожного движения автомобили создают на проезжей части аварийно-опасные ситуации, являются помехой для движения других транспортных средств, что также приводит к заторам на оживленных дорогах», — прокомментировали в Госавтоинспекции.