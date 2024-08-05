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За день с улицы Орджоникидзе в Омске эвакуировали пять автомобилей

Еще четыре водителя успели спасти свои автомобили.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 5 августа, сотрудники Госавтоинспекции по Омской области провели рейд по выявлению нарушителей правил парковки на улице Орджоникидзе.

Центральная улица города ожидаемо оказалась запружена автомобилями. Из-за нехватки парковочных мест водители бросали свои автомобили прямо рядом со знаком «Парковка запрещена».

В итоге пять автомобилей были эвакуированы на штрафстоянку. Водители еще четырех заметили эвакуатор и, предварительно заплатив штраф за незаконную парковку, отогнали свои авто.

«Напоминаем водителям, что припаркованные в нарушение правил дорожного движения автомобили создают на проезжей части аварийно-опасные ситуации, являются помехой для движения других транспортных средств, что также приводит к заторам на оживленных дорогах», — прокомментировали в Госавтоинспекции.