За день с улицы Орджоникидзе в Омске эвакуировали пять автомобилей

Сегодня, 5 августа, сотрудники Госавтоинспекции по Омской области провели рейд по выявлению нарушителей правил парковки на улице Орджоникидзе.
Центральная улица города ожидаемо оказалась запружена автомобилями. Из-за нехватки парковочных мест водители бросали свои автомобили прямо рядом со знаком «Парковка запрещена».
В итоге пять автомобилей были эвакуированы на штрафстоянку. Водители еще четырех заметили эвакуатор и, предварительно заплатив штраф за незаконную парковку, отогнали свои авто.
«Напоминаем водителям, что припаркованные в нарушение правил дорожного движения автомобили создают на проезжей части аварийно-опасные ситуации, являются помехой для движения других транспортных средств, что также приводит к заторам на оживленных дорогах», — прокомментировали в Госавтоинспекции.