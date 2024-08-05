На севере дожди, на юге сильная жара: какой будет погода в Казахстане в ближайшие три дня

Пройдут дожди с грозами, шквалистым ветром, выпадением града,
На юге страны в дневное время прогнозируется очень сильная жара +38+45°С, а на остальной территории республики резких изменений в температурном фоне не ожидается.
АЛМАТЫ, 5 авг — Sputnik. В ближайшие трое суток большая часть территоррии страны будет под влиянием циклона, прогнозируют синоптики.
Пройдут дожди с грозами, шквалистым ветром, выпадением града,
На юге страны в дневное время прогнозируется очень сильная жара +38+45°С, а на остальной территории республики резких изменений в температурном фоне не ожидается.