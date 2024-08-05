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На севере дожди, на юге сильная жара: какой будет погода в Казахстане в ближайшие три дня

АЛМАТЫ, 5 авг — Sputnik. В ближайшие трое суток большая часть территоррии страны будет под влиянием циклона, прогнозируют синоптики.

Сейчас в Ричмонде: +28° 0 м/с 74% 760 мм рт. ст. +31°
Источник: Sputnik.kz

Пройдут дожди с грозами, шквалистым ветром, выпадением града, 06—08 августа на западе и северо-западе, 07—08 августа на севере страны временами ожидается сильный дождь. По Казахстану — усиление ветра.

На юге страны в дневное время прогнозируется очень сильная жара +38+45°С, а на остальной территории республики резких изменений в температурном фоне не ожидается.