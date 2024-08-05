Кратковременные дожди, грозы и до +29°С. Синоптики рассказали о погоде на неделю

«Август не спешит радовать белорусов солнечной летней погодой. В первую половину недели в неустойчивом воздухе будут клубиться массивы грозовой облачности, которые принесут кратковременные дожди в большинство районов страны и не позволят воздуху прогреться выше 19−28 градусов. В четверг фон атмосферного давления начнет расти, облаков станет меньше, осадки примут локальный характер и будут распределяться неравномерно по территории страны. При этом с юго-западными воздушными потоками в республику устремится более теплый воздух, и температурный фон начнет приближаться к своей климатической норме. Но передышка будет недолгой. Так, согласно предварительному прогнозу, в пятницу и предстоящие выходные атмосферные фронты и неустойчивые воздушные массы вернут кратковременные дожди в большинство районов страны», — рассказали в Белгидромете.
Во вторник, 6 августа, ночью местами, а днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. В ночные и утренние часы местами сгустится туман. Температура воздуха ночью составит плюс 11−17 градусов, а днем — 21−27 градусов выше нуля.
В среду, 7 августа, ночью местами, а утром и днем на большей части территории республики ожидаются кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Температура воздуха ночью будет колебаться от 9 до 16 градусов тепла, а днем — от плюс 19 градусов по северо-востоку до плюс 28 градусов по юго-западу.
В четверг, 8 августа, ночью местами по северо-востоку, а днем в отдельных районах страны прогнозируются кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Температура воздуха ночью достигнет плюс 9−15 градусов, а днем — 22−29 градусов тепла.
В пятницу, 9 августа, на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ночью и утром местами сгустится слабый туман. Ночью столбики термометров покажут плюс 11−18 градусов, а днем — 22−29 градусов выше нуля. По северо-западу местами будет 19−21 градус тепла.
В субботу, 10 августа, на большей части территории республики ожидаются кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Температура воздуха ночью будет в пределах от плюс 11 до плюс 18 градусов, днем — от 19 до 26 градусов тепла, а по югу местами до плюс 28 градусов.
В воскресенье, 11 августа, местами по республике прогнозируются кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью синоптики обещают 10−17 градусов тепла, а днем — от плюс 20 градусов по северо-востоку до плюс 28 градусов по юго-западу.