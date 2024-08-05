Кратковременные дожди, грозы и до +29°С. Синоптики рассказали о погоде на неделю

«Август не спешит радовать белорусов солнечной летней погодой. В первую половину недели в неустойчивом воздухе будут клубиться массивы грозовой облачности, которые принесут кратковременные дожди в большинство районов страны и не позволят воздуху прогреться выше 19−28 градусов. В четверг фон атмосферного давления начнет расти, облаков станет меньше, осадки примут локальный характер и будут распределяться неравномерно по территории страны. При этом с юго-западными воздушными потоками в республику устремится более теплый воздух, и температурный фон начнет приближаться к своей климатической норме. Но передышка будет недолгой. Так, согласно предварительному прогнозу, в пятницу и предстоящие выходные атмосферные фронты и неустойчивые воздушные массы вернут кратковременные дожди в большинство районов страны», — рассказали в Белгидромете.