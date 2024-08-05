Почему иногда ничего не хочется: Раскрыты причины отсутствия энергии

У человека может отсутствовать энергия из-за депрессии, анемии или некачественного сна, рассказала российский врач-эндокринолог, диетолог Елена Козловская. По её словам, также причиной может быть диабет, гепатит, гипотиреоз и проблемы с сердцем.
— При сердечной недостаточности сердце менее эффективно перекачивает насыщенную кислородом кровь к мышцам и другим тканям организма. Даже ваши обычные повседневные действия могут стать затруднительными, — объяснила медик.
Очевидной причиной отсутствия энергии является некачественный сон. Однако к усталости также может привести депрессия или анемия. Отсутствие энергии может возникнуть и из-за гипотиреоза, когда щитовидная железа вырабатывает недостаточное количество гормонов, контролирующих метаболизм, пишет news.ru.
Воспаление печени влияет на множество процессов в организме, в том числе на хранение углеводов и метаболизм. Кроме того, усталость может возникнуть из-за диабета, при котором меняется уровень сахара в крови.