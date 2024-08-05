В Башкирии возросло число обращений жителей по дорогам.

На прошедшей неделе жители Башкирии чаще всего оставляли обращения по вопросам дорог, сообщает ЦУР РБ со ссылкой на данные информсистем «Инцидент-менеджмент» и ПОС «Госуслуги. Решаем вместе».
Так, с 29 июля по 2 августа зафиксировано свыше 1,4 тысячи комментариев, что на 43 больше, чем за позапрошлую неделю. Главной темой здесь стал ремонт дорог, а самыми активными были пользователи из Уфы, Иглинского и Абзелиловского районов.
Поступали также обращения по благоустройству, включая жалобы на уборку территорий и просьбы обновления общественных пространств, ЖКХ (отсутствию горячей воды в связи с плановыми работами и протечкам крыш из-за сильных ливней), здравоохранению (получению льготных лекарств и записи к узким специалистам), транспорту, вывозу мусора и порядку оформления пособий.