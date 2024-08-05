В Башкирии возросло число обращений жителей по дорогам.

Так, с 29 июля по 2 августа зафиксировано свыше 1,4 тысячи комментариев, что на 43 больше, чем за позапрошлую неделю. Главной темой здесь стал ремонт дорог, а самыми активными были пользователи из Уфы, Иглинского и Абзелиловского районов.