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В Новосибирске рассказали о передаче на Алтай вещей «принцессы Укока»

Предметы были обнаружены в 1993 году вместе с «принцессой Укока».

В Новосибирском институте археологии и этнографии СО РАН не получали официального запроса на передачу коллекции вещей пазырыкской культуры, которые были обнаружены в 1993 году вместе мумией женщиной «принцессой Укока». Об этом сообщает издание BFM-Новосибирск со ссылкой на руководство института.

Отмечается, что вопрос о передаче ценных предметов алтайскому музею появился 13 июля 2024 года, когда в своем телеграм-канале временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай Андрей Турчак сообщил, что было принято решение передать находки из Новосибирского института археологии и этнографии алтайскому музею. Он отметил, что передача вещей стала возможна благодаря позиции министра науки и высшего образования Российской Федерации Валерия Фалькова.

Однако в институте сообщили, что не поступало никаких официальных запросов о передаче предметов. В данный момент коллекцию выставляют на временных и постоянных выставках.

выставки и музеи