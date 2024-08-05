В Новосибирске рассказали о передаче на Алтай вещей «принцессы Укока»

В Новосибирском институте археологии и этнографии СО РАН не получали официального запроса на передачу коллекции вещей пазырыкской культуры, которые были обнаружены в 1993 году вместе мумией женщиной «принцессой Укока». Об этом сообщает издание BFM-Новосибирск со ссылкой на руководство института.