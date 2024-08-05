Шершневское водохранилище перешло на штатный режим работы в Челябинске

«На Шершнях уже нормальный уровень. Соответственно, гидротехническое сооружение перешло в штатный режим работы. Это значит, что в течение ближайших дней вода будет спадать как в Челябинске, так и ниже по течению — в Сосновском и Красноармейском районах», — сказал глава региона.