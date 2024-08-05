Шершневское водохранилище перешло на штатный режим работы в Челябинске

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на заседании штаба по противодействию последствиям паводка сообщил, что Шершневское водохранилище перешло на штатный режим работы. Уровень сброса воды понижен со 100 до 60 кубических метров в секунду (на вечер 5 августа — 50 кубических метров в секунду).
«На Шершнях уже нормальный уровень. Соответственно, гидротехническое сооружение перешло в штатный режим работы. Это значит, что в течение ближайших дней вода будет спадать как в Челябинске, так и ниже по течению — в Сосновском и Красноармейском районах», — сказал глава региона.
По словам Алексея Текслера, ситуация в Челябинской области нормализуется. Напомним, из-за дождевого паводка остаются подтопленными 214 частных жилых домов и 325 приусадебных участков.