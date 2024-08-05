Июль стал рекордным по количеству осадков в Башкирии

По данным Башгидрометцентра, больше всего осадков пришлось на южные и юго-восточные районы республики, где наблюдали до трех и даже четырех норм месячных осадков. К примеру, в Зилаире выпало 429% нормы, а в Акъяре 398%. При этом больше всего дождей пришлось на третью декаду месяца.