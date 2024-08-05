Июль стал рекордным по количеству осадков в Башкирии

Синоптики Башгидрометцентра сообщили, что в Башкирии июль 2024 года был самым влажным за последние 30 лет. За месяц выпало 2,5 месячных норм осадков — это 142 мм. Ранее рекорд был поставлен дождливым июлем 1994 года, когда количество осадков достигло 176% месячной нормы.
По данным Башгидрометцентра, больше всего осадков пришлось на южные и юго-восточные районы республики, где наблюдали до трех и даже четырех норм месячных осадков. К примеру, в Зилаире выпало 429% нормы, а в Акъяре 398%. При этом больше всего дождей пришлось на третью декаду месяца.
Напомним, что продолжительные сильные дожди привели в республике к началу паводка. Уровень воды в реках бассейна Белой поднимались до 1,74 метров в сутки, а общий подъем составил от 1,15 до 2,84 метров. Максимальный уровень рек в июле зафиксирован
Синоптики отмечают, что подобные дождевые паводки для республики не являются уникальными. Аналогичные наблюдали летом 1994, 2000, 2013, 2017, а также 2022 годов.