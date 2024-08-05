Узбекистан на 32 месте в рейтинге стран — участниц Олимпиады-2024

Больше всего медалей у США — 72, у Китая — 50, но Китай в рейтинге показан выше, так как у него 21 золото против 19 у США.
На третьем месте хозяйка Олимпиады — Франция с 44 медалями, на четвертом Австралия с 31 медалью, а золотых медалей у этих стран поровну — по 12.
Минспорта сообщает, что сегодня глава делегации Узбекистана на летних Олимпийских играх Париж-2024 министр спорта Адхам Икрамов провел совещание по обеспечению должного участия наших спортсменов в предстоящих соревнованиях. Во встрече приняли участие руководство НОК и представители национальной сборной.
В ходе встречи была представлена информация о приеме наших спортивных команд по борьбе, гребле на байдарках и каноэ, художественной гимнастике.