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Узбекистан на 32 месте в рейтинге стран — участниц Олимпиады-2024

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. У нашей сборной на Олимпиаде пока три медали: одна золотая и две бронзовые. С этим результатом Узбекистан занимает 32 место в рейтинге стран-медалистов, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Больше всего медалей у США — 72, у Китая — 50, но Китай в рейтинге показан выше, так как у него 21 золото против 19 у США.

На третьем месте хозяйка Олимпиады — Франция с 44 медалями, на четвертом Австралия с 31 медалью, а золотых медалей у этих стран поровну — по 12.

Минспорта сообщает, что сегодня глава делегации Узбекистана на летних Олимпийских играх Париж-2024 министр спорта Адхам Икрамов провел совещание по обеспечению должного участия наших спортсменов в предстоящих соревнованиях. Во встрече приняли участие руководство НОК и представители национальной сборной.

В ходе встречи была представлена информация о приеме наших спортивных команд по борьбе, гребле на байдарках и каноэ, художественной гимнастике.