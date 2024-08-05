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Какие адреса затронет отключение горячей воды в Иркутске 6 августа 2024

Горячую воду отключат в Правобережном и Свердловском районах Иркутска 6 августа.

Источник: Комсомольская правда

Отключение горячей воды планируется в Правобережном и Свердловском районах Иркутска 6 августа 2024 с 9:00 до 17:00. Делается это для того, чтобы не допустить аварию. Специалистами будет проведен ремонт на тепловых сетях. Об этом КП-Иркутск сообщил оператор тепловых сетей Иркутска.

— Проведем ремонт тепловой сети по улицам Горького, 27, Нижняя Набережная, 12, — написал оператор в телеграмм-канале.

Точные адреса и продолжительность работ можно посмотреть в таблице. Также можно обратиться с интересующими вопросами в контакт-центр.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что по плану холодную воду отключат в Свердловском районе Иркутска 8 августа 2024 года. Воды не будет два дня с 22:00 8 августа ло 12:00 10 августа.