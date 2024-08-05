Какие адреса затронет отключение горячей воды в Иркутске 6 августа 2024

Отключение горячей воды планируется в Правобережном и Свердловском районах Иркутска 6 августа 2024 с 9:00 до 17:00. Делается это для того, чтобы не допустить аварию. Специалистами будет проведен ремонт на тепловых сетях. Об этом КП-Иркутск сообщил оператор тепловых сетей Иркутска.