Умер бывший замначальника ГУФСИН по Пермскому краю Олег Шахов

ГУФСИН по Пермскому краю сообщило о смерти 2 августа в возрасте 70 лет бывшего заместителя начальника краевого ведомства, полковника внутренней службы в отставке Шахова Олега Александровича.
Олег Александрович Шахов родился 23 февраля 1954 года в Ныробе. Окончил Рязанскую Высшую школу МВД СССР с присвоением квалификации «Юрист».
Службу в уголовно-исполнительной системе начал с должности инструктора по политико-воспитательной работе ИТК-19 Ныробского УЛИТУ. Затем в разные годы проходил службу на различных руководящих должностях.
В 1998 году Олега Шахова назначили заместителем начальника УИН УВД, в 2005 году приказом ФСИН России — на должность заместителя начальника ГУФСИН России по Пермскому краю. В 2011 году Олег Александрович вышел на заслуженный отдых. Его выслуга в календарном исчислении составила более 38 лет.
За образцовое выполнение служебных обязанностей и достижение высоких показателей в служебной деятельности был награжден серебряной медалью «За укрепление УИС», почетным знаком УИС «За отличие в службе» II степени, нагрудным знаком «За отличную службу в МВД».
Коллеги вспоминают, Олег Александрович стремился воспитывать у подчиненных добросовестное отношение к труду и строгое соблюдение дисциплины. Всегда делился мудрыми советами с молодым поколением сотрудников. В памяти родных, коллег и земляков как добропорядочный и трудолюбивый человек, большой профессионал своего дела. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах.
Руководство и коллектив ГУФСИН России по Пермскому краю выражают глубокие соболезнования родным и близким Шахова Олега Александровича.