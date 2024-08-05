Умер бывший замначальника ГУФСИН по Пермскому краю Олег Шахов

Коллеги вспоминают, Олег Александрович стремился воспитывать у подчиненных добросовестное отношение к труду и строгое соблюдение дисциплины. Всегда делился мудрыми советами с молодым поколением сотрудников. В памяти родных, коллег и земляков как добропорядочный и трудолюбивый человек, большой профессионал своего дела. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах.