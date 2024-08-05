Медведицу с медвежатами заметили в популярном нацпарке Южного Урала

Ради еды мишки способны пройти несколько тысяч километров, а самые лучшие кормовые условия наблюдаются около рек и озёр, а также в берёзовых лесах, где топтыгины могут полакомиться орехами и ягодами. Если вам повстречался зверь, который собирается нападать, то ни в коем случае не поворачивайтесь спиной и не убегайте. Лучше медленно отступать, пятясь спиной.