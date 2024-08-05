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Медведицу с медвежатами заметили в популярном нацпарке Южного Урала

В объектив одной из фотоловушек национального парка «Зигальга» попали медведица с медвежатами, которые играли на лесной полянке. Летом эти животные очень активны, поскольку заняты поиском пищи. Зная это, сотрудники нацпарка решили напомнить, что делать при встрече с косолапыми.

Ради еды мишки способны пройти несколько тысяч километров, а самые лучшие кормовые условия наблюдаются около рек и озёр, а также в берёзовых лесах, где топтыгины могут полакомиться орехами и ягодами. Если вам повстречался зверь, который собирается нападать, то ни в коем случае не поворачивайтесь спиной и не убегайте. Лучше медленно отступать, пятясь спиной.

— Медведям нельзя смотреть в глаза: это воспринимается как однозначная агрессия, своего рода вызов, — пояснили сотрудники «Зигальги».

Ранее инспекторы нацпарка заметили в лесу медвежонка, который упражнялся в верхолазании. Тренировка не увенчалась успехом, и маленький покоритель сосен с недовольным рёвом отправился восвояси.

А как это было, смотрите в видео.

флора и фауна