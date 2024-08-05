Представитель МВД Волк опубликовала видео задержания избивших боксера Двали

Дело об избиении боксера Дмитрия Двали переквалифицировали с хулиганства на покушение на убийство. Девять участников нападения уже задержаны, это мужчины в возрасте от 21 до 31 года. По данным СК, трое из них — охранники клуба, остальные — разнорабочие. При этом, по данным SHOT, один из задержанных — предприниматель, а остальные — безработные. Драка, в которой пострадал Двали, произошла 28 июля на набережной в Феодосии: спортсмен заступился за подростка, но в итоге сам лишился глаза.