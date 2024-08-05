Очереди перед Крымским мостом — за час пробка выросла до 2080 машин

«По данным на 16:00 в очереди со стороны Тамани находится 1348 транспортных средств. Ожидание около четырех часов. Со стороны Керчи ожидают 732 автомобиля. Ожидание около трех часов», — сказано в сообщении.
Часом ранее со стороны Тамани в пробке стояли 1389 машин, а из Керчи перед досмотровыми пунктами ожидали 498 автомобилей.
К полудню в очереди перед мостом находились 1638 автомобилей. Время ожидания составляло около 4 часов. Наибольшее количество машин также фиксировалось со стороны Кубани.
Досмотр транспортных средств на мостовом переходе является обязательной процедурой в целях безопасности, так как в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России — ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Ориентировочное время в пути — семь часов.