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Очереди перед Крымским мостом — за час пробка выросла до 2080 машин

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг — РИА Новости Крым. В течение часа пробка перед Крымским мостом выросла еще на 193 машины — проезда ожидают больше двух тысяч автомобилей со стороны Керчи и Тамани. Об этом говорится в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

Источник: РИА "Новости"

«По данным на 16:00 в очереди со стороны Тамани находится 1348 транспортных средств. Ожидание около четырех часов. Со стороны Керчи ожидают 732 автомобиля. Ожидание около трех часов», — сказано в сообщении.

Часом ранее со стороны Тамани в пробке стояли 1389 машин, а из Керчи перед досмотровыми пунктами ожидали 498 автомобилей.

К полудню в очереди перед мостом находились 1638 автомобилей. Время ожидания составляло около 4 часов. Наибольшее количество машин также фиксировалось со стороны Кубани.

Досмотр транспортных средств на мостовом переходе является обязательной процедурой в целях безопасности, так как в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.

Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России — ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Ориентировочное время в пути — семь часов.