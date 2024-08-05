Глава СК России запросил доклад об исчезновении вахтовика в Иркутской области

Жительница Иркутской области обратилась в информационный центр СК России с несогласием хода установления обстоятельств пропажи ее 42-летнего мужа. Мужчина уехал на вахту в августе прошлого года в лесной массив возле города Братска. После этого перестал выходить на связь. Об этом КП-Иркутск сообщили в информационном центре СК России.