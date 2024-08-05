Глава СК России запросил доклад об исчезновении вахтовика в Иркутской области

Жительница Иркутской области обратилась в информационный центр СК России с несогласием хода установления обстоятельств пропажи ее 42-летнего мужа. Мужчина уехал на вахту в августе прошлого года в лесной массив возле города Братска. После этого перестал выходить на связь. Об этом КП-Иркутск сообщили в информационном центре СК России.
— До настоящего времени его местонахождение не установлено. Обратившаяся указывает, что надлежащее взаимодействие с потерпевшей стороной не осуществляется, — рассказали в пресс-службе центра.
Сведения о розыске мужчины были опубликовали в СМИ и в социальных сетях. Сейчас расследуется уголовное дело, а исполнение поручение поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что мужчина и женщина чуть не утонули при сплаве по реке Иркут в Иркутской области.