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Глава СК России запросил доклад об исчезновении вахтовика в Иркутской области

42-летний мужчина уехал на заработки в августе 2023 года.
Источник: Комсомольская правда

Жительница Иркутской области обратилась в информационный центр СК России с несогласием хода установления обстоятельств пропажи ее 42-летнего мужа. Мужчина уехал на вахту в августе прошлого года в лесной массив возле города Братска. После этого перестал выходить на связь. Об этом КП-Иркутск сообщили в информационном центре СК России.

— До настоящего времени его местонахождение не установлено. Обратившаяся указывает, что надлежащее взаимодействие с потерпевшей стороной не осуществляется, — рассказали в пресс-службе центра.

Сведения о розыске мужчины были опубликовали в СМИ и в социальных сетях. Сейчас расследуется уголовное дело, а исполнение поручение поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что мужчина и женщина чуть не утонули при сплаве по реке Иркут в Иркутской области.