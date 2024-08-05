Это связано с проведением ремонтных работ. Ограничения будут действовать по 30 августа. Закрывается выход 2−1.
Минский метрополитен приносит извинения пассажирам за временные неудобства.
Один из выходов станции метро «Купаловская» в Минске закрывается с 12 августа
5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один из выходов станции метро «Купаловская» в Минске закрывается с 12 августа, сообщили БЕЛТА в Минском метрополитене.
Это связано с проведением ремонтных работ. Ограничения будут действовать по 30 августа. Закрывается выход 2−1.