В Волгограде на места платной парковки нанесли синюю разметку

Как сообщает мэрия Волгограда, парковка маркируется синей прерывистой линией для того, чтобы водителям было проще и быстрее сориентироваться. До этого такая разметка уже была нанесена на ул. Коммунистической.
Кроме того, рабочие устанавливают в зоне платной парковки дорожные знаки, информационные щиты и комплексы фото- и видеофиксации для контроля процесса оплаты.
Платные парковки будут находиться на ул. Чуйкова и Советской от ул. Комсомольской до ул. Краснознаменской, местном проезде набережной им. 62-й Армии, улице Краснознаменской от местного проезда набережной им. 62-й Армии до ул. Чуйкова, улице Ленина от местного проезда набережной им. 62-й Армии до проспекта им. В. И. Ленина, улице Володарского от ул. Чуйкова до проспекта им. В. И. Ленина, улице Комсомольской от ул. Советской до ул. Чуйкова и пер. Воровского.
Бесплатно воспользоваться парковкой волгоградцы смогут первые 15 минут, а также неограниченное количество времени в праздничные и выходные дни и по будням с 20.00 до 8.00.