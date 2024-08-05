В Волгограде на места платной парковки нанесли синюю разметку

Платные парковки будут находиться на ул. Чуйкова и Советской от ул. Комсомольской до ул. Краснознаменской, местном проезде набережной им. 62-й Армии, улице Краснознаменской от местного проезда набережной им. 62-й Армии до ул. Чуйкова, улице Ленина от местного проезда набережной им. 62-й Армии до проспекта им. В. И. Ленина, улице Володарского от ул. Чуйкова до проспекта им. В. И. Ленина, улице Комсомольской от ул. Советской до ул. Чуйкова и пер. Воровского.