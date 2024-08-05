В РФ признали нежелательной деятельность фонда Конрада Аденуаэра

«Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности международной неправительственной организации Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. (ФРГ)», — сообщил он.
Организация имеет 111 представительств по всему миру, заявляя цели продвижения демократии, поддержки европейского единства, талантливой молодежи. По данным Генпрокуратуры, «на деле же Konrad-Adenauer-Stiftung распространяет материалы, дискредитирующие руководство РФ, проводимую им внутреннюю и внешнюю политику, работу правоохранительных органов, судебную систему. Кроме того, объединение активно продвигает политику недружественных государств по теме специальной военной операции».
«Информационная деятельность Konrad-Adenauer-Stiftung e.V., носящая открытый провокационный характер, нацелена на осложнение отношений между Россией и странами Запада, создание условий для политической и экономической изоляции РФ на международной арене, усиление военного противостояния в регионах проведения СВО», — подчеркнул представитель Генпрокуратуры.