В РФ признали нежелательной деятельность фонда Конрада Аденуаэра

Организация имеет 111 представительств по всему миру, заявляя цели продвижения демократии, поддержки европейского единства, талантливой молодежи. По данным Генпрокуратуры, «на деле же Konrad-Adenauer-Stiftung распространяет материалы, дискредитирующие руководство РФ, проводимую им внутреннюю и внешнюю политику, работу правоохранительных органов, судебную систему. Кроме того, объединение активно продвигает политику недружественных государств по теме специальной военной операции».