Ричмонд
+25°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В РФ признали нежелательной деятельность фонда Конрада Аденуаэра

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России признала нежелательной в РФ деятельность НПО «Фонд Конрада Аденауэра» (Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.). Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов.

Источник: РИА "Новости"

«Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности международной неправительственной организации Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. (ФРГ)», — сообщил он.

Организация имеет 111 представительств по всему миру, заявляя цели продвижения демократии, поддержки европейского единства, талантливой молодежи. По данным Генпрокуратуры, «на деле же Konrad-Adenauer-Stiftung распространяет материалы, дискредитирующие руководство РФ, проводимую им внутреннюю и внешнюю политику, работу правоохранительных органов, судебную систему. Кроме того, объединение активно продвигает политику недружественных государств по теме специальной военной операции».

«Информационная деятельность Konrad-Adenauer-Stiftung e.V., носящая открытый провокационный характер, нацелена на осложнение отношений между Россией и странами Запада, создание условий для политической и экономической изоляции РФ на международной арене, усиление военного противостояния в регионах проведения СВО», — подчеркнул представитель Генпрокуратуры.

закон