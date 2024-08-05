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Энергоснабжение в Симферополе и Судаке восстановлено

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг — РИА Новости Крым. В Симферополе и Судаке аварийные бригады устранили поломки на сетях электроснабжения. Все отключенные абоненты запитаны, сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин.

Источник: РИА "Новости"

В крымской столице в понедельник из-за аварии были обесточены 13 трансформаторных подстанций, без света около часа находились 2211 человек. Также сообщалось, что в Судаке, пригородных селах Дачное, Лесное и Солнечная долина без света были 26 подстанций, общее количество отключенных абонентов — 2198.

«Энергоснабжение отключенных в Симферополе и Судаке абонентов восстановлено», — сообщил он в Telegram-канале.

Кроме того, в понедельник без света остаются и почти 11 тысяч жителей Сакского района.

В понедельник утром частично обесточена была Керчь. Без света осталось около тысячи абонентов. На место происшествия также оперативно прибыла бригада энергетиков. Свет пообещали восстановить в ближайшее время.

энергетика