Энергоснабжение в Симферополе и Судаке восстановлено

В крымской столице в понедельник из-за аварии были обесточены 13 трансформаторных подстанций, без света около часа находились 2211 человек. Также сообщалось, что в Судаке, пригородных селах Дачное, Лесное и Солнечная долина без света были 26 подстанций, общее количество отключенных абонентов — 2198.
«Энергоснабжение отключенных в Симферополе и Судаке абонентов восстановлено», — сообщил он в Telegram-канале.
Кроме того, в понедельник без света остаются и почти 11 тысяч жителей Сакского района.
В понедельник утром частично обесточена была Керчь. Без света осталось около тысячи абонентов. На место происшествия также оперативно прибыла бригада энергетиков. Свет пообещали восстановить в ближайшее время.