Случаи отравления алкоголем участились в Иркутской области

За последние полгода в Иркутской области зафиксировали 1274 случая острого отравления. Причиной стала большая доза попадания химических веществ в организм человека. Об этом КП-Иркутск сообщили в роспотребнадзоре Иркутска.
В 349 случаях причиной отравления стало употребление спиртосодержащей продукции. В 271 случае люди пострадали из-за отравления лекарствами и 120 человек из-за употребления наркотиков. По иным причинным стали жертвами 534 человека.
— Отмечено снижение отравлений лекарственными препаратами на 14,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увеличилось количество отравлений спиртосодержащей продукцией на 12,3%, наркотическими веществами в 1,5 раза, — рассказали в пресс-службе роспотребнадзора.
В 88% случаев причиной отправления алкоголем стало высокое употребление доз этилового спирта.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что двое мужчин из Иркутска могут сесть в тюрьму на четыре года за то, что набили себе татуировки с нацисткой символикой.