Воду на всех 24 пляжах Петербурга признали непригодной для купания

Роспотребнадзор по Петербургу напомнил, что отдых в воде, которая не соответствует гигиеническим нормативам, чреват угрозой заражения острыми кишечными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями. Кроме того, следует избегать купания в стоячих водоемах с густой растительностью или в болотистых районах. Это может привести к церкариальному дерматиту.