Воду на всех 24 пляжах Петербурга признали непригодной для купания

Воду на всех 24 пляжах города на Неве снова признали непригодной для купания. Специалисты отобрали 240 проб и проверили их на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. Выяснилось, что плавать временно нельзя во всех городских водоемах. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу.
— Согласно результатам мониторинга девяти водных акваторий, качество воды не соответствует требованиям санитарного законодательства на всех 24 пляжах: «Кронштадтский», «Ласковый», «Морские Дубки», «Сестрорецкий», «Белая гора» и другие, — говорится в сообщении.
Так, плавать не рекомендуется в Ольгинском водоеме, Верхнем Суздальском озере, Среднем Суздальском озере и Нижнем Суздальском озере, а также на озере Безымянное. С их полным перечнем можно ознакомиться на сайте ведомства.
Роспотребнадзор по Петербургу напомнил, что отдых в воде, которая не соответствует гигиеническим нормативам, чреват угрозой заражения острыми кишечными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями. Кроме того, следует избегать купания в стоячих водоемах с густой растительностью или в болотистых районах. Это может привести к церкариальному дерматиту.
Ранее KP.RU рассказал, что настоящая арбузная и дынная столица России — Соль-Илецк. Но там сочные бахчевые выращивают в мелких частных подворьях. В «организованном» секторе лидирует Астраханская область. Однако на прилавках ни тех, ни других пока нет — они появятся во второй половине августа.