МИД рекомендовал белорусам в Бангладеш быть предельно осторожными

Волна протестов ранее прокатилась по Бангладеш после объявления так называемой «акции несотрудничества» с властями. Ее инициатор — организация «Студенческое движение против дискриминации». Один из поводов для недовольства состоит в том, что значительное число выпускников не могут найти работу на фоне квотирования приема на госслужбу.
«На фоне сложной внутриполитической ситуации и продолжающихся протестов в Народной Республике Бангладеш, а также с учетом действующего в данной стране режима комендантского часа рекомендуем находящимся там белорусским гражданам соблюдать предельную осторожность», — говорится в сообщении МИД.
В ведомстве также рекомендовали не покидать без особой необходимости места проживания и следовать указаниям местных властей.
По данным МИД, белорусы при возникновении сложных ситуаций могут обратиться на круглосуточную линию экстренной консульской помощи в посольстве в Индии (Нью-Дели): +91 99 99 466 445.
В настоящее время в городах Бангладеш действует комендантский час с 18:00 до особого распоряжения. Кроме того,