МИД рекомендовал белорусам в Бангладеш быть предельно осторожными

Волна протестов ранее прокатилась по Бангладеш после объявления так называемой «акции несотрудничества» с властями. Ее инициатор — организация «Студенческое движение против дискриминации». Один из поводов для недовольства состоит в том, что значительное число выпускников не могут найти работу на фоне квотирования приема на госслужбу.