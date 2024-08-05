Два перекрестка перекроют в предместье Рабочее с 9 по 12 августа в Иркутске

С семи часов вечера 9 августа до восьми часов утра 12 августа в предместье Рабочее в Иркутске будет ограничено движение. Это коснется перекрестка улиц Баррикад — Фучика и Напольная — Щедрина. Об этом КП-Иркутск рассказали в администрации Иркутска.
— На указанных участках будут производить работы в рамках первого и второго этапов строительства тепловой магистрали, — рассказали в пресс-службе администрации.
Ограничения коснутся не только личного транспорта, но и общественного. На четыре дня прекратят движение трамваем по этому участку.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Правобережном и Свердловском районах Иркутска отключат горячее водоснабжение 6 августа с девяти утра до пяти вечера. Специалисты будут проводить ремонт на тепловых сетях для того, чтобы в будущем не допустить аварию на участке.