Два перекрестка перекроют в предместье Рабочее с 9 по 12 августа в Иркутске

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Правобережном и Свердловском районах Иркутска отключат горячее водоснабжение 6 августа с девяти утра до пяти вечера. Специалисты будут проводить ремонт на тепловых сетях для того, чтобы в будущем не допустить аварию на участке.