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Выговор за состояние поселка объявила подчиненной глава Ялты

Во время объезда она посетила Парковое.

Источник: Соцсети Я. Павленко

Про обход территорий в начале рабочей недели рассказала в соцсетях глава администрации Ялты Янина Павленко. Посетила она и Парковое, передает ИА SevastopolMedia.

«Вынуждена констатировать совершено неудовлетворительное санитарное состояние поселка. В связи с этим объявляю выговор руководителю территориального органа Наталье Фролагиной. Поручаю начальнику ДЖКХ усилить уборку и подбор мусора. Выяснилось, что сломалась машина “Альтфатера” поэтому контейнерные площадки сейчас в ненадлежащем состоянии — исправим в кратчайшие сроки».

прокомментировала Янина Павленко

Кроме того она сообщила о большом количестве вопросов насчет состояния пляжей и уточнила, что к ремонту приступят с сентября.