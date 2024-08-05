Выговор за состояние поселка объявила подчиненной глава Ялты

«Вынуждена констатировать совершено неудовлетворительное санитарное состояние поселка. В связи с этим объявляю выговор руководителю территориального органа Наталье Фролагиной. Поручаю начальнику ДЖКХ усилить уборку и подбор мусора. Выяснилось, что сломалась машина “Альтфатера” поэтому контейнерные площадки сейчас в ненадлежащем состоянии — исправим в кратчайшие сроки».