Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 6 августа

Коммунальные службы Челябинска сообщили о плановых отключениях воды, газа и электричества 6 августа 2024 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на ЕДДС-112.
КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— пр. Победы, 337, 337-А, 337-Б; С. Юлаева, 13, 13-А — с 09.30 до 20.00.
Отключение электроэнергии:
— Кирова, 15-Б, 17-А, 19, 19-А, 21, 21-А; Береговая, 99 — с 08.00 до 18.00;
— ч/с: Коммунальная, 29−53; пер. Малый, 3−8; Нязепетровская, 2−20; Павлова, 51; Серафимовича, 39−51; Стартовая, 22−51; Тепличная, 37−53 — с 08.00 до 18.00.
КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— Куйбышева, 41, 45 — с 09:30 до 16.00;
— Солнечная, 40, 44, 46, 50; Комсомольский пр., 69-А, 71-А; пр. Победы, 348, 348/2 — с 09.30 до 18.00.
Отключение газоснабжения:
— Молодогвардейцев, 22; пр. Победы, 308-А — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— С. Юлаева, 1, 1-А, 1-Г, 1-Д, 3, 3-А, 3-В; ч/с: Рязанская, 2−28; Шершневская, 70−103 — с 08.00 до 18.00.
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Ш. Руставели, 24 (подъезды 1−3) — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— Гагарина, 38-А, 38-Б, 40-А, 42-А, 46-А — с 08.00 до 18.00.
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— 60 лет Октября, 44; Сталеваров, 1-А; Ш. Металлургов, 51 — с 09.00 до 17.00.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— Кузнецова, 1; Воровского, 62, 79; Стрелкова, 12; ч/с: Салтыкова — с 09.30 до 19.00.
Отключение газоснабжения:
— Заслонова, 9 (подъезды 2−6), 10 (подъезды 1, 2) — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— Цвиллинга, 56, 56-Б, 58; Орджоникидзе, 36 — с 08.00 до 18.00.
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— Танкистов, 152-А, 152-Б, 154, 154-А — с 09.00 до 14.00.
Отключение газоснабжения:
— Салютная, 26 (подъезды 2−4) — с 09.00 до 17.00.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— пос. Шершни, ч/с: Веселая; Ленина — с 08.00 до 18.00.
ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ.
Вниманию водителей и пешеходов!
Во вторник, 6 августа, с 9:00 до окончания работ будет отключен светофор на улице Комарова в районе ДДК «Ровесник».
Будьте внимательны и осторожны!