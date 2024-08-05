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Стало известно название нового участка Уфимского ожерелья

Участок Уфимского ожерелья, который соединяет «Жемчужину Авроры» и «Тропу Акбузата», назовут «Караидельской тропой». Об этом в соцсетях сообщил мэр города Ратмир Мавлиев.

Источник: соцсети Ратмира Мавлиева

Название для нового участка выбрали местные жители в опросе в соцсетях мэра. Сейчас благоустройство Уфимского ожерелья продолжается.

«Скоро новый маршрут станет любимым местом для прогулок и проведения городских мероприятий».

добавил Ратмир Мавлиев