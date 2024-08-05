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В благотворительном забеге «Достигая Цели» собрали 273 тысячи в Иркутске

В соревновании приняли участие 430 спортсменов.

Источник: Комсомольская правда

В благотворительном забеге «Достигая цели» в Иркутске приняли участие 430 спортсменов. Мероприятие состоялось на стадионе «Локомотив» 3 августа, в канун Дня железнодорожника. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги.

Забег помог собрать 273 тысячи рублей. Все деньги отправятся в помощь медицинским работникам, которые участвуют в реабилитации детей сотрудников ВСЖД.

— Самые юные из них соревновались в забеге на 500 метров. Участники старше 15 лет и взрослые боролись за победу на отрезке в 1520 метров. Наконец, самую длинную дистанцию в 5 тысяч метров спортсмены преодолевали самостоятельно — в заочном режиме, — рассказали в официальном новостном канале ВСЖД.

Сбор средств будет открыт до 7 августа 2024 года.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области участились случаи отравления алкоголем.