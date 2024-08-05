В благотворительном забеге «Достигая Цели» собрали 273 тысячи в Иркутске

— Самые юные из них соревновались в забеге на 500 метров. Участники старше 15 лет и взрослые боролись за победу на отрезке в 1520 метров. Наконец, самую длинную дистанцию в 5 тысяч метров спортсмены преодолевали самостоятельно — в заочном режиме, — рассказали в официальном новостном канале ВСЖД.