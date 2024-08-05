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Stray Kids представили одноименный клип

K-pop-группа Stray Kids выпустила видео на трек Stray Kids из июльского мини-альбома ATE (2024). В песне айдолы восхваляют свои творческие успехи.

Источник: Звук

K-pop-группа Stray Kids выпустила видео на трек Stray Kids из июльского мини-альбома ATE (2024). В песне айдолы восхваляют свои творческие успехи.

24 августа Stray Kids отправятся в мировой тур dominATE в поддержку нового EP.

В июле бойз-бэнд выпустил нашумевший клип на трек Chk Chk Boom, в котором снялись Хью Джекман и Райан Рейнольдс в образах Росомахи и Дэдпула. Позднее артисты также представили макси-сингл Chk Chk Boom (Remixes).

Ранее другой популярный корейский коллектив ENHYPEN выпустил клип с вампирской эстетикой Brought The Heat Back (2024).