IOWA и Zoloto выступят на фестивале «Антон тут рядом»

Музыкальный благотворительный фестиваль «Антон тут рядом» расширил лайнап: к нему присоединились группа IOWA и певец Zoloto, который выступит со специальным сетом с инклюзивным оркестром «Тут рядом». Мероприятие пройдет 21 августа в петербургском Севкабель Порту.
Оркестр «Тут рядом» — инклюзивный проект фонда «Антон тут рядом», в котором аутичные музыканты и участники без аутизма играют музыку на стыке рока, джаза и авангарда. С 2015 года оркестр провел больше 40 выступлений в разных городах России, в которых принимали участие Антоха МС, Кирилл Рихтер, IOWA, Анна Чиповская и другие артисты.
В лайнапе этого года также представлены: «Обе Две», Mirèle, ELLA, «Парнишка», группы «элли на маковом поле», «тима ищет свет», Ishome, Наша Таня и другие. Впервые на фестивале будет отдельная диджей-сцена, на которой отыграют Kedr Livanskiy, Коля Редькин, Саша Жаркова, Girls on probation и DJ Stonik1917.
Все артисты выступят без гонорара. Заработанные на фестивале средства направятся на поддержку проектов фонда «Антон тут рядом»: инклюзивных мастерских, службы юридической поддержки, квартир сопровождаемого проживания и других.