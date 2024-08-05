IOWA и Zoloto выступят на фестивале «Антон тут рядом»

Оркестр «Тут рядом» — инклюзивный проект фонда «Антон тут рядом», в котором аутичные музыканты и участники без аутизма играют музыку на стыке рока, джаза и авангарда. С 2015 года оркестр провел больше 40 выступлений в разных городах России, в которых принимали участие Антоха МС, Кирилл Рихтер, IOWA, Анна Чиповская и другие артисты.