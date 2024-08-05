Участники группы Journey судятся из-за больших расходов в туре

Это уже не первая тяжба в истории Journey, пишет NME. В 2022-м Шон подал в суд на Кейна, обвинив его в том, что он ограничивает доступ к общему счету группы и задерживает выплаты. Кейн подал ответный иск, заявив, что он намеревался помешать Шону «неправомерно использовать» деньги коллектива.