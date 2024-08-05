Катя милтей отметила премьеру альбома CARTE BLANCHE в пространстве Saga в Москве

«Катя милтей — одна из артисток, которая неоднократно попадала на обложки наших плейлистов ГРОМЧЕ, где мы регулярно собираем топовые релизы от фрешменов. Мы следили за успехом ее альбома CARTE BLANCHE и были рады отметить значительный рост прослушиваний и активности в соцсетях. Поэтому решили поздравить Катю и организовать закрытое мероприятие с эксклюзивным кофейным меню в одном из популярных городских пространств. Этот проект — возможность привлечь дополнительное внимание к альбому и продлить его успех», — отметила Екатерина Комиссарова, директор по развитию приложения СТУДИО.