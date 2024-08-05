Катя милтей отметила премьеру альбома CARTE BLANCHE в пространстве Saga в Москве

Молодая поп-исполнительница катя милтей представила свежий альбом CARTE BLANCHE (2024) в московском пространстве Saga. Мероприятие было организовано при поддержке HiFi-стриминга Звук и приложения для артистов СТУДИО.
Альбом кати милтей CARTE BLANCHE посвящен историям отдельных людей. Именно поэтому для мероприятия было выбрано заведение Saga: это пространство тоже рассказывает истории — через интерьер, атмосферу и музыку, играющую в нем.
Поздравить Катю с релизом пришли ее друзья — музыканты Директор Всего, Линочка Ли, Стасиес, AMELI, 1501 и другие.
Артистка не только презентовала альбом, но и представила специальное меню с клубничными кофейными напитками, созданное совместно со Звуком. Попробовать напитки может любой желающий бесплатно с 1 по 7 августа в пространстве Saga в самом центре столицы, подписавшись на Катю в Звуке.
«Катя милтей — одна из артисток, которая неоднократно попадала на обложки наших плейлистов ГРОМЧЕ, где мы регулярно собираем топовые релизы от фрешменов. Мы следили за успехом ее альбома CARTE BLANCHE и были рады отметить значительный рост прослушиваний и активности в соцсетях. Поэтому решили поздравить Катю и организовать закрытое мероприятие с эксклюзивным кофейным меню в одном из популярных городских пространств. Этот проект — возможность привлечь дополнительное внимание к альбому и продлить его успех», — отметила Екатерина Комиссарова, директор по развитию приложения СТУДИО.
Звук регулярно проводит мероприятия, направленные на поддержку взлетающих артистов: образовательные лекции, музыкальные прослушивания для лейблов и закрытые презентации. Главная цель таких событий — поддерживать таланты и привлекать внимание новой аудитории.
В июле стриминг провел «Вечерний Звук On air» — концерт в Московском городском гольф-клубе, на котором собрались как известные музыканты, так и фрешмены. Там выступили МакSим, Мари Краймбрери, Анна Седокова, Ольга Серябкина, DEAD BLONDE, DJ SMASH, ST, поп-группы «5УТРА» и «Мохито» и другие.