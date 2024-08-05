Певица Clairo смотрит на рестлеров в дебютном клипе Juna

Американская инди-певица Clairo выпустила первый в своей карьере клип — видео на трек Juna из июльского альбома Charm (2024). В нем показана борьба рестлеров.
Режиссером выступил Брэдли Дж. Колдер, снявший клипы Джастина Тимберлейка Selfish, SZA «Snooze» и другие известные работы, набравшие десятки миллионов просмотров.
Charm вышел 12 июля и стал третьим по счету полноформатником в дискографии Клэр Коттрилл (так зовут Clairo). В беседе с Rolling Stone артистка говорила, что композиции Juna и Second Nature — ее любимые в альбоме.
Ранее певица Сьюки Уотерхаус выпустила анимационный клип.