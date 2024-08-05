Главное за неделю: Пикник «Афиши», Бузова в Billboard и долгожданный релиз от Канье Уэста

Мы вернулись с нашей ежемесячной рубрикой, в которой рассказываем о главных веяниях в музыке, вирусных хитах и набирающих популярность артистах. В этот раз в подборку попали Минаева с треком «Шоколадка», Charli XCX с альбомом BRAT, несколько фрешменов в хип-хопе и другие.