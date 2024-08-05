Главное за неделю: Пикник «Афиши», Бузова в Billboard и долгожданный релиз от Канье Уэста

Минувшая неделя была очень насыщенной! Мы следили за музыкальными новостями, слушали пятничные релизы, на выходных тусовались на Пикнике «Афиши» в Москве и, конечно, собрали самое главное в нашем еженедельном дайджесте.
В Звуке появились плейлисты с артистами из лайнапа Пикника «Афиши».
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Фестиваль отгремел в столице 3−4 августа, и на нем впервые была отдельная сцена HiFi-стриминга Звук, на которой собрались фрешмены поп- и хип-хоп-индустрии. Пикник закончился, но веселье можно продолжать, слушая любимых артистов в HiFi-качестве.
Песня Ольги Бузовой «Без дел» попала в мировой чарт Billboard.
Трек начал набирать популярность в TikTok и в итоге попал в топ-50 самых вирусных песен. Кажется, Катя Лель с «Моим мармеладным» (2004) прорубила российской эстраде окно в Европу.
Рэперы Канье Уэст и Ty Dolla Sign выпустили вторую часть альбома Vultures.
Scott Dudelson/Getty Images.
Делать релизы после серии задержек уже стало для Йе и Доллы своего рода традицией, но многострадальный Vultures 2 все-таки вышел. Известно, что всего артисты подготовили три (или даже четыре) совместных полноформатника.
По автобиографии Бритни Спирс «Женщина во мне» снимут фильм.
Помните, как мемуары Бритни наделали шуму в прошлом году? Теперь в Голливуде работают над экранизацией книги, причем в проекте задействованы довольно известные лица: режиссер Джон М. Чу, снявший ленту с Арианой Гранде «Злая: Часть первая» (2024), и продюсер Марк Платт, работавший над «Блондинкой в законе» (2001) и «Ла-Ла Лендом» (2016).
Культовая рок-группа Aerosmith объявила о прекращении концертной деятельности.
Владимир Астапкович/РИА Новости.
Коллектив спланировал масштабный прощальный тур, но, увы, фронтмен Стивен Тайлер уже не может петь как прежде из-за повреждения связок. Подробнее рассказываем о случившемся с артистом тут.
Various Artists — Трибьют Руки Вверх!
В альбоме можно услышать нетленки от группы Сергея Жукова в исполнении Zivert, Galibri & Mavik, LYRIQ, MONA, Леши Свика, ELMAN, ЧИНЫ и Элджея. Все песни приобрели более свежее звучание благодаря современной обработке, но при этом остались такими же проникновенными и танцевальными.
"Музы Пульс: популярные артисты, треки и тренды в музыке за июль 2024 года.
Мы вернулись с нашей ежемесячной рубрикой, в которой рассказываем о главных веяниях в музыке, вирусных хитах и набирающих популярность артистах. В этот раз в подборку попали Минаева с треком «Шоколадка», Charli XCX с альбомом BRAT, несколько фрешменов в хип-хопе и другие.
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