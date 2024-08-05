Вышел альбом Дэвида Линча и Кристы Белл Cellophane Memories

«Cellophane Memories родился из видения, которое ощутил Дэвид, гуляя ночью по лесу, полному высоких деревьев, и видя среди их макушек яркий свет. По его воспоминаниям, этот свет стал голосом Кристы Белл и поведал ему тайну. Смешение света и звука, дня и ночи, звездного неба и темного леса — все это продолжило расцвет сотрудничества Дэвида и Кристы Белл», — отметили в Sacred Bones.