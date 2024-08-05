Вышел альбом Дэвида Линча и Кристы Белл Cellophane Memories

Режиссер Дэвид Линч и певица Криста Белл выпустили совместный альбом Cellophane Memories (2024) на лейбле Sacred Bones. Все 10 композиций спродюсировал Линч, он же стал их соавтором.
Проект вдохновлен прогулкой Линча по ночному лесу, говорится в соцсетях лейбла.
«Cellophane Memories родился из видения, которое ощутил Дэвид, гуляя ночью по лесу, полному высоких деревьев, и видя среди их макушек яркий свет. По его воспоминаниям, этот свет стал голосом Кристы Белл и поведал ему тайну. Смешение света и звука, дня и ночи, звездного неба и темного леса — все это продолжило расцвет сотрудничества Дэвида и Кристы Белл», — отметили в Sacred Bones.
Ранее Линч говорил, что песни написаны и исполнены экспромтом. Кроме того, в альбоме можно услышать случайно обнаруженные режиссером старые сочинения композиторов Дина Херли и Анджело Бадаламенти, создавших музыку к культовому сериалу «Твин Пикс» (1990−2017).
Cellophane Memories стал третьим совместным альбомом Линча и Белл: первый, This Train, вышел в 2011-м, а второй, Somewhere in the Nowhere, — в 2017-м. Певица также записала саундтрек для последнего на данный момент фильма режиссера «Внутренняя империя» (2006) и появилась в роли агента ФБР Тэмми Престон в третьем сезоне «Твин Пикс».