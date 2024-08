Вышел альбом Дэвида Линча и Кристы Белл Cellophane Memories

Cellophane Memories стал третьим совместным альбомом Линча и Белл: первый, This Train, вышел в 2011-м, а второй, Somewhere in the Nowhere, — в 2017-м. Певица также записала саундтрек для последнего на данный момент фильма режиссера «Внутренняя империя» (2006) и появилась в роли агента ФБР Тэмми Престон в третьем сезоне «Твин Пикс».