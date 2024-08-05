INSTASAMKA подала в суд на сеть доставки японской кухни из-за трека в рекламе

Поп-исполнительница INSTASAMKA, она же Дарья Зотеева, подала в суд на сеть доставки японской кухни «Ебидоеби» за использование ее трека и образа в рекламе. Артистка требует более трех миллионов рублей из-за «причинения вреда чести, достоинству и деловой репутации».
Как объяснил в своем блоге глава сети Константин Зимен, компания опубликовала ряд роликов, в которых считываются мотив и образ из клипа «ЗА ДЕНЬГИ ДА» (2022). Команда Инстасамки обнаружила эти видео и обвинила сеть в нарушении авторских прав, составив досудебную претензию. В ней юристы требовали удалить все ролики с треком Зотеевой и никогда больше его не использовать. А еще, помимо компенсации в три миллиона рублей, выплатить 500 тысяч рублей за причинение морального вреда и 150 тысяч рублей на юридические расходы.
В компании, в свою очередь, заявили, что заказали у композитора видоизмененную версию трека «ЗА ДЕНЬГИ ДА» и Инстасамка не может запретить ее использовать, так как это карикатурная переработка. Кроме того, по мнению Зимена, ролики не испортили репутацию артистки, потому что ее имидж изначально «провокационный и спорный».
По данным Mash, адвокаты не добились желаемого и подали иск в арбитражный суд. Примечательно, что в картотеке арбитражных дел документа пока нет.
Ранее Инстасамка из-за того же хита отсудила два миллиона рублей у Стаса Ярушина. Причиной для конфликта стал кавер, который певица MIA BOYKA исполнила в шоу актера.