INSTASAMKA подала в суд на сеть доставки японской кухни из-за трека в рекламе

Как объяснил в своем блоге глава сети Константин Зимен, компания опубликовала ряд роликов, в которых считываются мотив и образ из клипа «ЗА ДЕНЬГИ ДА» (2022). Команда Инстасамки обнаружила эти видео и обвинила сеть в нарушении авторских прав, составив досудебную претензию. В ней юристы требовали удалить все ролики с треком Зотеевой и никогда больше его не использовать. А еще, помимо компенсации в три миллиона рублей, выплатить 500 тысяч рублей за причинение морального вреда и 150 тысяч рублей на юридические расходы.