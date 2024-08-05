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ENHYPEN показали вампирскую эстетику в новом клипе Brought The Heat Back

K-pop-группа ENHYPEN выпустила клип на трек Brought The Heat Back (2024). Ролик изобилует классическими атрибутами полуночной мистики: черный кот, летучие мыши, вампиры, зомби, заколачивание гроба и таинственный вой на луну.

Источник: Звук

K-pop-группа ENHYPEN выпустила клип на трек Brought The Heat Back (2024). Ролик изобилует классическими атрибутами полуночной мистики: черный кот, летучие мыши, вампиры, зомби, заколачивание гроба и таинственный вой на луну.

Песня Brought The Heat Back вошла во второй альбом бойз-бэнда ROMANCE: UNTOLD, который увидел свет 12 июля. Тогда же в сети появился первый клип на трек XO (Only If You Say Yes).

Сейчас о творчестве ENHYPEN и об их фандоме ENGENE снимают документалку. Производством занимается компания Hello Sunshine, созданная актрисой Риз Уизерспун. Дата премьеры фильма пока неизвестна.