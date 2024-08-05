Nas спродюсирует концептуальный альбом по фильму «Воины»

В основу альбома положен сюжет «Воинов»: уличная банда из Нью-Йорка отправляется в путешествие по стране, чтобы объединиться с другими преступными группировками и противостоять полиции. Это экранизация одноименного романа Сола Юрика 1965 года, вдохновленного древнегреческой литературой, а именно сочинением Ксенофонта «Анабасис Кира» о масштабном походе греческого войска.