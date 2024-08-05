Старую тетрадь с текстами Лил Уэйна продают за пять миллионов долларов

Изначально редкий предмет был выставлен на торги в 2019 году за 250 тысяч долларов, пишет TMZ. Тогда адвокаты рэпера требовали вернуть тетрадь владельцу, утверждая, что нашедший ее мужчина хочет наживы. Однако суд вынес решение в пользу ответчика, и записи отправились на аукцион Moments in Time.