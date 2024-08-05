Старую тетрадь с текстами Лил Уэйна продают за пять миллионов долларов

Тетрадь с текстами треков Лил Уэйна 1999 года выставили на аукцион за пять миллионов долларов. Мужчина, нашедший ценные записи, заявил, что тетрадь лежала в автомобиле, некогда принадлежавшем Cash Money Records. На этом лейбле выпускался Уэйн.
Изначально редкий предмет был выставлен на торги в 2019 году за 250 тысяч долларов, пишет TMZ. Тогда адвокаты рэпера требовали вернуть тетрадь владельцу, утверждая, что нашедший ее мужчина хочет наживы. Однако суд вынес решение в пользу ответчика, и записи отправились на аукцион Moments in Time.
Уэйн говорил, что перестал записывать тексты своих песен, когда научился фристайлить. Этим он обязан JAY-Z и его соратникам. Последний трек, который артист сочинил заранее, а не прямо перед записью, — 10 000 Bars 2004 года.
Ранее на торги выставили рисунки, которые, предположительно, сделал Майкл Джексон.