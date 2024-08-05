Джефф Бэрроу обвинил Канье Уэста в нелегальном семплировании Portishead

Участник группы Portishead Джефф Бэрроу заявил, что Канье Уэст и Ty Dolla Sign без разрешения использовали фрагмент из каталога культового коллектива. Предположительно, имеется в виду трек Field Trip из нового совместного альбома рэперов Vultures 2, в котором есть семпл песни Portishead «Machine Gun» (2008).
«Черт, опять. Почему он не может сделать собственные биты?» — написал Бэрроу в соцсетях, прикрепив трек Field Trip, записанный Канье и Ty Dolla Sign с Доном Толивером, Kodak Black и Playboi Carti.
По-видимому, музыкант сослался на подобный случай 2013 года: тогда он обвинил The Weeknd в незаконном использовании семпла Portishead в треке Belong to the World, отмечает NME. Ответчик, в свою очередь, утверждал, что композиции недостаточно схожи, чтобы говорить о нарушении авторских прав.
Альбом Vultures 2 увидел свет 3 августа после ряда переносов. Первая часть вышла в феврале. Ожидается, что совместная работа Йе и Доллы — это трилогия (может, будет и четвертая часть, судя по словам Доллы).