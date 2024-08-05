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Адель остановила концерт, чтобы посмотреть женский забег на Олимпиаде

Британская певица Адель приостановила свое выступление в Мюнхене 3 августа, чтобы вместе со зрителями посмотреть финальный женский забег на 100 метров на Олимпийских играх. В нем победила представительница Сент-Люсии, а серебро и бронза достались американкам.

Источник: Звук

Британская певица Адель приостановила свое выступление в Мюнхене 3 августа, чтобы вместе со зрителями посмотреть финальный женский забег на 100 метров на Олимпийских играх. В нем победила представительница Сент-Люсии, а серебро и бронза достались американкам.

Серия выступлений Адель в Мюнхене продлится до 31 августа на специально построенной для этого арене. Это вторая концертная резиденция артистки: первая была в Лас-Вегасе.

Ранее певица заявила, что хочет взять паузу в карьере и в ближайшее время не будет выпускать новую музыку.

Последний на данный момент альбом Адель, «30», вышел в 2021-м. Он был посвящен чувствам, которые звезда испытывала после развода, а также первому опыту материнства. С тех пор в жизни исполнительницы многое изменилось: она во второй раз вышла замуж и нередко заявляла о том, что хочет второго ребенка.