Адель остановила концерт, чтобы посмотреть женский забег на Олимпиаде

Последний на данный момент альбом Адель, «30», вышел в 2021-м. Он был посвящен чувствам, которые звезда испытывала после развода, а также первому опыту материнства. С тех пор в жизни исполнительницы многое изменилось: она во второй раз вышла замуж и нередко заявляла о том, что хочет второго ребенка.