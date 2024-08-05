Сьюки Уотерхаус выпустила анимационный клип Blackout Drunk

Британская певица Сьюки Уотерхаус представила новый сингл Blackout Drunk (2024). В анимационном клипе на него показана пара, которая напоминает артистку и ее партнера, актера Роберта Паттинсона.
Песня станет частью грядущего альбома Сьюки Memoir of a Sparklemuffin. Он выйдет 13 сентября на знаменитом лейбле Sub Pop Records.
Название пластинки отсылает к виду пауков Sparklemuffin, открытому в Австралии в 2015-м.
«Он дико раскрашен, исполняет ослепительный танец Боба Фосса, и его партнерша съест его, если не одобрит танец. Это метафора танца жизни, в котором мы все участвуем», — говорила исполнительница.
Ранее Сьюки выпустила несколько других композиций из альбома с клипами и визуалайзерами: OMG, My Fun, Faded, To Love и Supersad.