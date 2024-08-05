Charli XCX и Билли Айлиш выпустили совместный трек Guess

Альбом BRAT, вышедший в июне, стал одним из главных хитов этого лета и положил начало феномену brat summer: он ассоциируется с вечеринками, гедонизмом и грубым лаймово-зеленым цветом, в который окрашена обложка пластинки. Какие еще тренды и треки активно вирусились в сети в последнее время, мы рассказали в этом материале.