Шон Мендес анонсировал выход лонгплея Shawn 18 октября

Последний на данный момент альбом Мендеса Wonder увидел свет в 2020 году. Летом 2022-го музыкант должен был отправиться в мировое турне в его поддержку, но в итоге отменил его, чтобы уделить больше времени своему ментальному здоровью. По словам артиста, тогда он «чувствовал, что совершенно не имеет представления о том, кто он такой».