Big Sean рассказал, как Кендрик Ламар извинился перед ним за слитый дисс

В утечке 2019 года содержались издевательства над Big Sean в духе «Ты наконец-то прославился тем, с кем встречаешься, а не тем, как рифмуешь». В программе Out Of Context исполнитель рассказал, что поначалу разозлился. Однако потом решил, что, раз Кендрик сам изменил куплет в финальном варианте, он осознал свою ошибку. Через некоторое время Ламар сам написал коллеге и извинился за то, что «зашел слишком далеко», а также за то, что дисс просочился в сеть.